Siamo arrivati al 29 luglio e il mercato del Milan è ancora incagliato su Ardon Jashari. Una situazione di stallo che va ormai avanti da mesi, con il Brugge che in questi giorni avrebbe rifiutato l’ennesimo rilancio del Milan. Secondo la Gazzetta, la strategia dei belgi è quella di attirare l’attenzione della Premier e scatenare un’asta che porti il prezzo del cartellino oltre i 40 milioni. Jashari, però, vorrebbe solo il Milan – tanto piĂą che in queste settimane abbiamo imparato come da bambino fosse un tifoso rossonero. Insomma, la trattativa sembrerebbe tutt’altro che vicina a concludersi, ma il Milan non intende demordere. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Perché il Milan è ossessionato da Jashari