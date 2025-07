Per il portiere Fulignati l’accordo è fatto Rebus per il futuro di Perisan e Stubljar

di Simone Cioni EMPOLI Montelupino doc, con un fugace passaggio nell’Empoli, Andrea Fulignati fa ritorno a casa. L’ormai ex portiere della Cremonese è infatti ufficialmente il nuovo numero uno della squadra di Guido Pagliuca. Un altro ‘cavallo di ritorno’, quindi, dopo Curto e Moruzzi. Dopo un campionato di Serie D da protagonista con la Sestese a 17 anni, vola in Sicilia per firmare con il Palermo. In rosanero resterà quattro stagioni, intervallate da una piccola parentesi al Trapani (3 presenze nella Serie B 2015-‘16) esordendo in Serie A il 12 marzo 2017 al Barbera contro la Roma (3-0 per i giallorossi capitolini il risultato finale). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per il portiere Fulignati l’accordo è fatto. Rebus per il futuro di Perisan e Stubljar

Fulignati in pole position per il toto-portiere. E’ “caccia“ a chi difenderà i pali dell’Empoli - Dopo l’addio di Devis Vasquez, che non è stato riscattato dal prestito dal Milan ed è già tornato in Lombardia sponda rossonera, e quello di Marco Silvestri che si è invece svincolato dopo che né Empoli, né Sampdoria ne hanno riconfermato il posto in squadra, il club di Monteboro si trova in procinto di iniziare la preparazione alla nuova stagione con ancora tanti dubbi su un ruolo fondamentale come quello dell’estremo difensore, avendo in rosa solo Jacopo Seghetti, promettente talento di San Miniato e già sceso in campo con la maglia azzurra in cinque occasioni, che ben impressionò contro il Torino in Coppa Italia quando, all’esordio tra i grandi, salvò il risultato a più riprese e permise all’Empoli di iniziare un cammino stupendo nella competizione, fermatosi solo in semifinale.

