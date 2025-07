Per completare il puzzle granata mancano ancora cinque tessere

Un portiere esperto che possa coprire le spalle a Motta (che peraltro sta facendo molto bene), un difensore centrale in grado di guidare la difesa alternandosi con Rozzio, un centrocampista che abbia inserimento e qualità , un laterale destro e un centravanti. Dando ormai per ‘scontato’ lo scambio tra Meroni e Quaranta con la Juve Stabia che, come anticipato ieri, sistemerebbe la questione del braccetto sinistro, le priorità della Reggiana sono quelle appena elencate. A queste si potrebbero aggiungere altre mosse qualora le situazioni relative a Marras e Girma dovessero avere degli sviluppi in uscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per completare il puzzle granata mancano ancora cinque tessere

Il nuovo attacco della Juve studiato da Comolli in poche settimane: due passaggi per completare il puzzle - La Juventus sta lavorando per consegnare a Tudor in attacco di livello. Dopo gli acquisti di David e quello ormai certo di Conceicao mancano ancora due tasselli per completare il puzzle.

