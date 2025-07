La rivelazione lascia davvero pochi dubbi: la notizia giunge direttamente dall’Inghilterra. Ecco cosa può succedere adesso Prima di volare negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, la Juventus ha vissuto dei giorni davvero intensi. Come è noto, il club bianconero avrebbe voluto riportare a Torino Antonio Conte. Il tecnico pugliese, però, alla fine ha deciso di continuare con il Napoli. (LaPresse) – Calciomercato.it La Vecchia Signora ha provato così a ripiegare su Gian Piero Gasperini, ma era giĂ troppo tardi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pentito di aver rifiutato la Juventus: “Senza acquisti, pronto a dimettersi”