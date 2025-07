Pensione? Sole mare zero tasse | ecco i due nuovi paradisi

Dopo la fuga dei cervelli, ecco la fuga. dei pensionati! Sempre più italiani, infatti, scelgono di espatriare per andare a godersi la vita fuori dai confini italiani e, soprattutto, con i propri soldi in tasca. La scelta di trasferirsi è cresciuta in modo esponenziale dal 2010 al 2023. La tassazione favorevole, ovviamente, attira di più persone con redditi medio-alti e le mete predilette sono Albania e Tunisia. Le regole: per ottenere gli sgravi fiscali è necessario cambiare residenza fiscale e passare almeno 183 giorni nel Paese di approdo; la tassazione agevolata ha durate differenti a seconda dei Paesi e a volte non è per sempre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pensione? Sole, mare, zero tasse: ecco i due nuovi paradisi

