Pensione le nuove regole per chi vuole passarla all' estero | dove si pagano meno tasse?

Il profilo è chiaro: pensionati con assegni sopra i 5mila euro lordi al mese, in larga parte uomini, provenienti dal Nord Italia o dal Lazio, pronti a rifarsi una vita in un Paese straniero. Il motivo? Semplice: fuggire dal fisco italiano. A certificarlo è l’ultimo rapporto annuale dell’Inps, che documenta un nuovo aumento dei “pensionati in fuga”, soprattutto tra chi ha lavorato nel settore privat o e oggi cerca di massimizzare il proprio benessere in un contesto più favorevole. Le destinazioni più ambite. Se fino a pochi anni fa le destinazioni più ambite erano Spagna e Portogallo – forti di regimi fiscali particolarmente vantaggiosi – oggi a guadagnare terreno sono l’Albania, dove le pensioni italiane non sono tassate, e la Tunisia, che applica un prelievo massimo del 5%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pensione, le nuove regole per chi vuole passarla all'estero: dove si pagano meno tasse?

