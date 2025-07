In un mercato sempre più attento a comfort, estetica e sicurezza, le superfici si reinventano grazie all’impiego delle nanotecnologie, che rendono possibili interventi mirati e ad alta precisione. Ed è proprio da Bergamo che parte una rivoluzione trasparente: quella di Isofilm, azienda specializzata nell’applicazione di pellicole tecniche ad alte prestazioni. Le sue soluzioni trovano impiego in ambito residenziale, commerciale e pubblico, portando innovazione concreta nei vetri e nelle superfici di tutta la Lombardia. Tra i diversi servizi proposti, l’ oscuramento vetri Brescia è tra i più richiesti: ideale per chi desidera protezione solare, risparmio energetico e privacy senza rinunciare alla luce naturale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Pellicole intelligenti per edifici più evoluti: la sfida vinta da Isofilm