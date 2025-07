Pavard Inter il difensore è sul mercato | arriva la conferma clamorosa il motivo della decisione

Pavard Inter, le ultime sul futuro del difensore francese in nerazzurro per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Benjamin Pavard, uno dei colpi piĂą significativi dell’ Inter negli ultimi anni, potrebbe sorprendentemente diventare un nome caldo in uscita. Arrivato nell’estate 2023 dal Bayern Monaco per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, il difensore francese sembrava destinato a diventare una colonna del progetto nerazzurro a lungo termine. Tuttavia, le dinamiche del mercato e i piani futuri della dirigenza potrebbero aprire scenari imprevisti. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la posizione dell’ex Bayern non è piĂą così salda: «Mi dicono che l’ Inter, dovesse arrivare un’offerta interessante per lui, potrebbe considerarla. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, il difensore è sul mercato: arriva la conferma clamorosa, il motivo della decisione

In questa notizia si parla di: inter - pavard - difensore - mercato

Inter contro Barcellona: allenamenti individuali su Pavard, Martinez, Frattesi - La notte prima di un confronto atteso vede la Inter impegnata negli ultimi preparativi per giocare contro il Barcellona, mentre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori si concentra sui livelli di forma di alcuni protagonisti.

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - Buone notizie in casa Inter in vista della finale di UEFA Champions League, in programma a Monaco il prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain,.

Pavard, a che punto l’infortunio? Le ultime dall’allenamento dell’Inter - L’Inter torna al lavoro e da Appiano Gentile arrivano notizie sulle condizioni di Benjamin Pavard, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia: ecco le ultime.

FCIN1908 / Mercato, l’Inter fissa il prezzo di Pavard: non si scende sotto… Vai su Facebook

FCIN1908 / Mercato, l’Inter fissa il prezzo di Pavard: non si scende sotto…; Inter-Pavard, c'è il lieto fine! Arriva dal Bayern per 30 milioni più bonus; Galatasaray su Pavard: assalto al difensore dell’Inter.

Moretto: “Inter APRE alla cessione di QUESTO titolare” - Matteo Moretto, infatti, sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha riportato una sorprendente novità ... Si legge su passioneinter.com

FCIN1908 / Mercato, l’Inter fissa il prezzo di Pavard: non si scende sotto… - Dopo le parole di Biasin sul fastidio provato in casa Inter per Pavard (la partita di padel mentre era infortunato), le ultime su Benji. Secondo fcinter1908.it