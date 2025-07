Paula Badosa cambia partner per gli US Open dopo la rottura del fidanzamento con Tsitsipas

Sono state rese note 14 delle 16 coppie che parteciperanno al torneo di doppio misto degli US Open. Paula Badosa inizialmente era stata abbinata a Tsitsipas, all'epoca suo fidanzato. Ma l'amore è svanito e anche la coppia sul campo da tennis è scoppiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paula - badosa - open - tsitsipas

Tsitsipas racconta il primo approccio con Paula Badosa: “Rispose al messaggio in tre secondi” - La storia d'amore tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa va avanti a gonfie vele: il tennista greco racconta il colpo di fulmine per la spagnola e come si fece coraggio per mandarle un messaggio, al quale lei rispose "letteralmente tre secondi dopo".

Trikini e relax per Paula Badosa: social in tilt dopo l’ultima foto - Paula Badosa si rilassa in vacanza sfoggiando i costumi da bagno più sexy della sua collezione: la foto in trikini ha fatto impazzire i social.

WTA Berlino 2025, risultati 18 giugno: Paula Badosa ai quarti, Aryna Sabalenka fermata dall’oscurità - Si apre il secondo turno dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500, in corso sull’ erba outdoor della capitale tedesca: giornata amara per i colori azzurri, dato che l’unica italiana in tabellone in singolare, Jasmine Paolini, viene eliminata all’esordio.

Paula Badosa raggiunge il suo fidanzato Tsitsipas 'sotto la doccia': entrambi fuori al primo turno a Wimbledon. Meno jetset e più tennis, che ne dite? Vai su Facebook

Paula Badosa cambia partner per gli US Open dopo la rottura del fidanzamento con Tsitsipas; La storia d'amore tra Tsitsipas e Badosa è finita: e ora che succede al doppio misto a Us Open?; Forfait Badosa-Tsitsipas e non solo: novità sul doppio misto agli US Open.

Forfait Badosa-Tsitsipas e non solo: novità sul doppio misto agli US Open - Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas non prenderanno parte al torneo, dopo che nelle scorse settimane era stata confermata la fine della loro ... Si legge su tuttosport.com

Paula Badosa ditches Stefanos Tsitsipas for Jack Draper at US Open after ‘break-up during Wimbledon’ - Paula Badosa will now partner Jack Draper for the US Open mixed doubles after her reported split from Stefanos Tsitsipas An updated entry list was unveiled on July 22, with Tsitsipas and Badosa ... Lo riporta talksport.com