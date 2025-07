Pasticcio a Murlungo | Insistenza della sindaca per le case ad Avenza Panfietti senza freni

"La sindaca Arrighi in più occasioni con me e alla presenza del direttore di Erp ha manifestato con forte determinazione la volontà di voler realizzare l’intervento dei 28 alloggi popolari nell’area di Murlungo ". Non ha mezzi termini il presidente dell’Erp Luca Panfietti su come sono andate le cose per la scelta di spostare l’intervento di recupero della Colonia Vercelli a un progetto di realizzazione ex novo di 28 alloggi al Murlungo. Mentre Panfietti si è precipitato ad assicurare, in un’intervista alla Nazione, che la scelta, come è nelle sue competenze, è di sola pertinenza della sindaca che ha voluto cambiare i piani, la stessa Arrighi ha chiamato in causa il presidente dicendo che la decisione è stata un passaggio condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

