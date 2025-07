Passeggera in lacrime all’aeroporto di Sofia | lasciata a terra dal volo Ryanair per il bagaglio troppo grande – Video

Una donna in lacrime, disperata, all’aeroporto. È quanto si vede in un video che sta facendo il giro del web: una passeggera di un volo Ryanair diretto a Vienna è stata lasciata a terra all’aeroporto di Sofia perché il bagaglio superava le misure consentite. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, la donna si sarebbe rifiutata di pagare il supplemento: disperata avrebbe cercato di dimostrare al personale di terra che il bagaglio entrava perfettamente nelle misure consentite, ma il personale è stato irremovibile. Alcuni testimoni hanno raccontato che la compagnia ha anche minacciato di cancellare il volo se gli altri passeggeri non fossero saliti sull’autobus diretto all’aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Passeggera in lacrime all’aeroporto di Sofia: lasciata a terra dal volo Ryanair per il bagaglio troppo grande – Video

