Parolaccia in diretta nazionale polemiche sulla giocatrice Chloe Kelly

Durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo, la giocatrice inglese Chloe Kelly si è lasciata trascinare dall'entusiasmo, pronunciando una parolaccia in diretta nazionale. L'attaccante dell'Inghilterra si è poi scusata, ammettendo di aver esagerato nell'euforia generale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parolaccia in diretta nazionale, polemiche sulla giocatrice Chloe Kelly

In questa notizia si parla di: parolaccia - diretta - nazionale - giocatrice

Riceviamo e pubblichiamo una lettera scritta da una calciatrice che vuole far arrivare il suo pensiero direttamente alle Azzurre della Nazionale. "Grazie, ragazze. Quello che state facendo non si misura in vittorie, in numeri o in prime pagine. È qualcosa che v Vai su Facebook

Parolaccia in diretta nazionale, polemiche sulla giocatrice Chloe Kelly.

Nazionale calcio femminile a Euro 2025: chi sono le 23 giocatrici azzurre? - Ha preso il via il torneo che si disputa in Svizzera dal 2 al 27 luglio: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nazionale di calcio femminile a Euro 2025 ... Come scrive vogue.it