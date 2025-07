Parcheggia l’auto senza freno a mano poi tenta di fermarla | ferito 41enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente in via Torre della Catena, a Benevento, dove un dipendente di un autolavaggio della zona è rimasto ferito nel tentativo – secondo una prima ricostruzione – di bloccare una automobile lasciata in sosta senza freno a mano. L’uomo, un 41enne di origini straniere, è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportato in ospedale. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso. Le cause sono ora in corso di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

