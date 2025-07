papillon steve mcqueen tira ancora e rai 3 gode

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Papillon Rai 3) Rai 3 ha trovato un modo originale per “cavalcare” il tema carceri. A poche ore dall’annuncio della premier che ha pianificato un investimento importante per edificare nuove strutture, dall’archivio Rai spunta l’evergreen “Papillon”, film del 1973 che racconta il tentativo di due galeotti, Papillon appunto (interpretato da Steve McQueen) e il falsario Louis Dega (Dustin Hoffman), di evadere da un carcere durissimo della Guyana francese in cui erano condannati ai lavori forzati. Per i critici di allora piĂą che un’inchiesta sulle condizioni dei detenuti, il lungometraggio rappresentava un atto d’accusa contro il conformismo, i pregiudizi e i poteri precostituiti da cui ci si doveva “liberare” mentalmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

