Papa Leone XIV ai missionari digitali | Curate cuori non solo contenuti

In un tempo segnato da divisioni, conflitti e ostilità , da Roma si alza un messaggio forte e luminoso: “Pace a voi”. È questo l’invito che Papa Leone XIV ha rivolto oggi ai missionari digitali e agli influencer cattolici, riuniti in occasione del Giubileo dei Missionari Digitali, un evento speciale che apre simbolicamente il tanto atteso Giubileo dei Giovani. Il Papa, nel cuore della Basilica di San Pietro, ha accolto e benedetto coloro che ogni giorno portano la parola di Dio nei luoghi più moderni ma anche più caotici: i social, le piattaforme digitali, le reti online. Il Giubileo degli Influencer: comunicare per guarire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

