Papa Leone XIV agli influencer del Giubileo | Annunciate la pace e riparate le reti digitali

In un momento storico "dilaniato dall’inimicizia e dalle guerre", Papa Leone XIV ha rivolto un appello agli influencer cattolici, esortandoli a diventare "discepoli missionari" della pace e della speranza nel mondo digitale e oltre. L'occasione è stata il Giubileo degli Influencer, un evento che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Famosa influencer si scaglia contro il Papa: «Sono atea e anticlericale», ecco di chi si tratta - Si dichiara atea e anticlericale, esprimendo un forte disappunto per la posizione manifestata dal nuovo Papa.

Giubileo Giovani 2025, Papa agli influencer: “Pace deve essere annunciata in ogni luogo” - Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro in Vaticano ha celebrato la messa per il Giubileo dei Giovani nella giornata dedicata agli influencer e ai missionari digitali.

Il Papa agli influencer cattolici: “No a fake news e polarizzazioni, annunciate la pace” - Prevost a San Pietro per il Giubileo dei missionari digitali: “Non contano i follower, costruire reti che danno spazio all’altro più che a sé stessi”

Il #Papa agli influencer: siate "agenti di comunione" in un mondo dilaniato dalle guerre. Leone XIV esorta i giovani a “riparare le reti”, annunciando la pace anche nei cuori "di chi ha perso il senso dell'esistenza" #VaticanNewsIT Leggi qui https://shorturl.at/ Vai su X

