Papa la sorpresa per il Giubileo giovani | arriva a Piazza S Pietro per un saluto

(Adnkronos) – Il Papa a sorpresa arriva a Piazza San Pietro oggi, martedì 29 luglio, dove mons. Rino Fisichella ha appena terminato la messa di accoglienza dei giovani per il loro giubileo. “Non andate via – annuncia Fisichella – il Papa ci fa una sorpresa e ci viene a salutare”. Leone XIV sale sulla papamobile . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Don Ciucci: "Papa Leone XIV non è una sorpresa, era tra i papabili. Ci aiuterà ad allargare testa e cuore" - "Una grande grazia, impegnativa, che allarga il cuore". Commenta così l’elezione di Robert Francis Prevost, papa Leone XIV, un ambrosiano “trapiantato” in Vaticano, don Andrea Ciucci, coordinatore dell’Ufficio Centrale della Pontificia accademia per la vita.

Razzi a sorpresa tra i cardinali: “Il Papa? È ‘top segreto’, spero porti allegria a tutti. E attenzione al filippino…” - Non solo vescovi e cardinali, lunedì a tarda sera in zona San Pietro è stato avvistato anche l’ex senatore Antonio Razzi, di ritorno dal Rosario della Madonna che scioglie i nodi con il cardinale Angelo Comastri (di cui a dire il vero non ricordava il nome: “Sono stato invitato”, ha specificato poi andandosene fuori dalle riprese).

Il Papa in visita a sorpresa prima a Genazzano poi sulla tomba di Francesco - AGI - Due visita a sorpresa: al Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano per pregare un'antica immagine della Vergine cara all' Ordine di Sant'Agostino - presenti lì dal 1200 - e alla memoria di Leone XIII, e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Francesco e davanti alla Salus Populi Romani.

Giubileo dei giovani: papa Leone a sorpresa arriva con la papamobile a piazza San Pietro - Sono circa 120 mila i giovani che hanno raggiunto San Pietro, dove si è svolta la celebrazione eucaristica di benvenuto per il Giubileo dei Giovani, presieduta da monsignor Rino Fisichella ... Segnala roma.corriere.it