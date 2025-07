Papa agli influencer cattolici Vincere le fake news

ROMA (ITALPRESS) – Al termine della Messa presieduta dal cardinale Tagle nella Basilica di San Pietro in occasione del Giubileo dedicato ai missionari digitali, Papa Leone XIV, in un saluto in tre lingue, ha esortato ragazzi e ragazze a “riparare le reti”, annunciando la pace nei “ drammatici luoghi di guerra” così come nei “cuori svuotati di chi ha perso il senso dell’esistenza”. La “bellezza” e la “luce della verità ” sono le chiavi per vincere la logica di “frivolezza” e “fake news”. Lo riferisce Vatican News. Il Pontefice esorta ad essere “agenti di comunione”, capaci di contrastare l’individualismo e l’egocentrismo con lo sguardo fissato su Cristo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

