Nuovo appuntamento al Torrione di Santa Brigida a Empoli con la rassegna letteraria " Libri in giardino ", a cura della libreria empolese Rinascita. L’ospite di stasera alle 21.15 sarà Gigi Paoli, giornalista de La Nazione e in passato caposervizio per alcuni anni proprio de la redazione di Empoli. L’autore, in dialogo con Maria Darida lettrice del Rinascita Book Club, presenterà il suo nuovo libro " L’ordine del drago ". Si tratta del terzo volume della serie di Piero Montecchi, neuroscienziato per conto del Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale e sulle pseudoscienze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paoli e il “Drago“. La Guerra Fredda sotto il Torrione