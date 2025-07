Paola Cortellesi torna nei panni di Petra | quando vedremo la terza stagione dell'ispettrice

(askanews) – È stato rilasciato il teaser trailer di Petra – Terza stagione, due nuove storie targate Sky Original con Paola Cortellesi protagonista, in arrivo a ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su Now. Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato, l’ispettrice dal carattere diretto, brillante e fuori dagli schemi, affiancata dal solido e fidato Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi. Dietro la macchina da presa, il tocco inconfondibile di Maria Sole Tognazzi. GUARDA LE FOTO Paola Cortellesi: le foto della più amata dagli italiani. Le due nuove storie di questa terza stagione, prodotte da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Beta Film e il ministero della Cultura – direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett – Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio. 🔗 Leggi su Amica.it

