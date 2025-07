Pallavolo A1 femminile Savino parte in trasferta con Monviso Il Bisonte inizia di lunedì con Chieri

FIRENZE – Pubblicato il calendario della serie A1 femminile di pallavolo. La Savino Del Bene Volley inizierà il proprio cammino nella nuova stagione sul campo della Wash4Green Monviso Volley, nella gara valida per la prima giornata di campionato. Il primo turno del girone di ritorno, originariamente previsto per il 14 dicembre, vedrà la squadra di coach Marco Gaspari anticipare l’appuntamento a mercoledì 19 novembre, in quanto a dicembre la Savino Del Bene Volley sarà impegnata nel mondiale per cub. La prima sfida di serie A1 davanti al pubblico del Pala BigMat è invece in programma per domenica 12 ottobre, quando le ragazze del patron Paolo Nocentini affronteranno la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it