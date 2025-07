Palio marinaro femminile Il ’cencio’ va nel Castello

Una gara senza storia per le ragazze gialloverdi del Castello, che conquistano il 26° palio marinaro femminile di Castiglione della Pescaia. Il mare non era in condizioni perfette, ma ritenuto idoneo per far disputare la gara. L’equipaggio gialloverde, partito in prima corsia, ha preso un vantaggio importante sulle campionesse in carica della Piazza già nella prima vasca, aumentando via via durante la gara. L’ingresso in porto e il taglio del traguardo sono avvenuti così in totale tranquillità , alzando meritatamente al cielo il drappo dipinto da Enrica Rampon. Segue la Piazza; il Ponte si guadagna il podio a seguito di un bel testa a testa con la Portaccia, con la Marina leggermente indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio marinaro femminile. Il ’cencio’ va nel Castello

In questa notizia si parla di: palio - marinaro - femminile - castello

