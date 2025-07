Palazzo Pitti via ai grandi lavori nella reggia medicea

Firenze, 29 luglio 2025 - Via ai grandi lavori nei musei di Palazzo Pitti. Sono appena partiti poderosi interventi di restauro e riallestimento al primo piano della reggia, negli ambienti della Galleria Palatina e al secondo, nella Galleria d'Arte Moderna: ingente il valore complessivo, superiore al milione di euro. In Palatina riguarderanno le sale del Quartiere del Volterrano - l'ala del museo che si apre sul Giardino di Boboli, destinata nel Seicento ad ospitare gli appartamenti della granduchessa Vittoria della Rovere e poi di altri membri della famiglia, fino a divenire, in seguito, parte integrante del nuovo museo - e le sale di Ulisse, dell'Educazione di Giove, quindi quelle di Giove, di Saturno, dell'Iliade.

Palazzo Pitti entra nell’Associazione delle Residenze Reali europee - (Adnkronos) – Palazzo Pitti, la reggia fiorentina che in mezzo millennio ha accolto ben tre dinastie, Medici, Asburgo-Lorena e Savoia (oggi parte del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi), entra nella prestigiosa Associazione delle Residenze Reali Europee (Arre).

Firenze: Palazzo Pitti entra nell'Associazione delle residenze reali europee

Forse non tutti sanno che anche alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti si possono ammirare dei capolavori di Sandro Botticelli, come questo tondo con la Madonna delle Rose, dipinto dall'artista insieme ai suoi allievi.

