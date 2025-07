Palazzo Pitti al via i lavori | maxi interventi per oltre un milione di euro

Via ai grandi lavori nei musei di Palazzo Pitti. Sono partiti gli interventi di restauro e riallestimento al primo piano della reggia medicea, negli ambienti della Galleria Palatina e al secondo piano nella Galleria d’Arte Moderna per un valore complessivo di oltre un milione di euro. I lavori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Crepe su alcune pareti del palazzo sede del Comune, partono i lavori di consolidamento da 180mila euro - Sono stati avviati i lavori di consolidamento strutturale su una porzione dell’edificio municipale del Comune di Longiano, per un importo complessivo di 180mila euro, interamente finanziato con risorse proprie dell’ente.

Un hotel di lusso nel palazzo ad angolo: lavori chirurgici, pronto per fine 2026 - IL CANTIERE. Sorgerà tra le vie San Bernardino e Moroni. L’albergo, 4 stelle superior, richiamerà le atmosfere parigine: 14 camere e anche un ristorante.

Palazzo degli Anziani, via libera ai lavori - A Palazzo degli Anziani via libera ai lavori per sistemare la Sala Consiglio, ma solo per il primo stralcio.

Via ai grandi lavori a #PalazzoPitti Gli interventi iniziati in questi giorni riguardano #GalleriaPalatina e Galleria d'Arte Moderna. In programma restauri e riallestimenti di tante sale, con un investimento di oltre 1 milione di euro. https://uffizi.it/news/palazzo-pit Vai su X

