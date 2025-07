Paglieta ospita Le Notti del Vino 2025 | il programma completo

Paglieta entra ufficialmente nel calendario nazionale di “Le Notti del Vino 2025”, il nuovo format promosso dall’Associazione nazionale cittĂ del vino, che dal 21 giugno al 22 settembre anima oltre 500 Comuni soci con eventi dedicati alla cultura del vino, al bere consapevole e alla sostenibilitĂ . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: vino - paglieta - notti - ospita

Paglieta ospita “Le Notti del Vino 2025”: il programma completo.

Paglieta ospita “Le Notti del Vino 2025”: il programma completo - Paglieta entra ufficialmente nel calendario nazionale di “Le Notti del Vino 2025”, il nuovo format promosso dall’Associazione nazionale città del vino, che dal 21 giugno al 22 settembre anima oltre ... Secondo chietitoday.it

Notti del vino arrivano in abruzzo con otto comuni coinvolti tra musica, arte e degustazioni ad agosto 2025 - L’estate 2025 in Abruzzo si anima con le Notti del Vino, festival che coinvolge otto comuni tra concerti, degustazioni e incontri per valorizzare il settore vitivinicolo e le tradizioni locali. Lo riporta gaeta.it