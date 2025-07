PAGELLE MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 TERZA GIORNATA. Conquista altre due medaglie l’Italia in questa spedizione a Singapore che ha giĂ portato cinque podi, quattro argenti e un bronzo. Un po’ di delusione per il secondo posto di Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso ma ha dato il massimo l’azzurro, ha nuotato a 3 decimi dal suo record del mondo, è sceso sotto i 52? ma non è bastato perchè Coetze ha sorpresa tutti portando a casa un oro per il Sudafrica che al maschile non vinceva dal 2019 con Zane Waddle nei 50 dorso. Argento fantastico per Simona Quadarella alle spalle della imperatrice Ledecky. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pagelle Mondiali nuoto 2025: una Quadarella mai vista; sconfitta inattesa per Ceccon