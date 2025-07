Milano, 29 luglio 2025 - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'accusa di percosse aggravate dall' odio razziale in merito all' aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa nell’area ristoro Villoresi Ovest, lungo l’autostrada Milano-Laghi, per andare in bagno. L’aggressione. L’uomo, Elie Sultan, che vive a Parigi,  era in compagnia del figlio di 6 anni. Era venuto in Italia con la sua famiglia per far visita alla figlia maggiore, che vive all’ombra della Madonnina. Attorno alle 20.30 di domenica, nell’area di servizio Villoresi Ovest per andare in bagno. Entrambi indossavano la kippah, il tradizionale copricapo circolare ebraico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Padre e figlio aggrediti perché ebrei: la Procura di Milano apre un fascicolo per odio razziale