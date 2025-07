Ozzy Osbourne è morto per eutanasia? L’ipotesi nella sua biografia

Tutto pronto per i funerali di Ozzy Osbourne. Mercoledì 30 luglio i fan potranno salutare per l’ultima volta a Birmingham il padrino dell’heavy metal, morto il 22 luglio all’età di 76 anni a poche settimane dal suo ultimo concerto. Le esequie saranno in forma privata, mentre il corteo lungo Broad Street sarà pubblico. Intanto emergono nuovi dettagli sul decesso, che la famiglia ha detto essere avvenuto «circondato dall’amore». Secondo Ken Paisli, scrittore e giornalista nonché autore della biografia sul cantante Ozzy la storia, il rocker potrebbe essersi aver fatto ricorso all’ eutanasia. «Da ipocondriaco qual era, ha sempre detto che più che di morire aveva il timore di soffrire, come suo padre negli ultimi giorni in ospedale», ha scritto l’autore neozelandese nella nuova versione del libro, in uscita il 6 agosto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

