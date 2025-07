Ovunque e comunque grazie Hulk Hogan

Che siate grandi o piccini, è indubbio riconoscere quanto Hulk Hogan sia stato capace di cambiare tutto all’interno del magnifico mondo del professional wrestling. Un tempo era tutto in bianco e nero, un chiaroscuro di immagini volte a mostrarci la “base” di questo lavoro, poi però ci ha pensato quel Terry Bollea, un uomo di origini italiane con un bel fisico e una bella presenza, ma soprattutto una forte capacitĂ di “afferrare” il pubblico, lo stesso che lo accolse fin da subito come proprio beniamino, vuoi anche grazie ad una theme song decisamente “sentita” per il fan medio americano. Ebbene, HH è stato capace di portare in TV e nel wrestling i colori, quel giallo e quel rosso che l’italiano medio ricollega originariamente alla Roma Calcio, ma che in realtĂ chi ama quest’altro tipo di sport, pensa sempre e soltanto all’Hulkster per eccellenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Ovunque e comunque, grazie Hulk Hogan

