Ospite a sorpresa al panel sdcc di the rookie anticipa novità su questo personaggio controverso della stagione 8

La serie televisiva The Rookie si prepara alla ripresa con una stagione 8 che promette di portare numerosi sviluppi e sorprese. Durante il panel al San Diego Comic-Con 2025, il cast ha fatto un’anticipazione importante riguardo a un personaggio ricorrente, suggerendo un suo ritorno con un ruolo piĂą ampio e approfondito. Questo elemento alimenta l’interesse dei fan, pronti a scoprire come si svilupperanno le trame future. il panel di “the rookie” al sdcc 2025: anticipazioni e ospiti speciali. zander hawley protagonista con la performance speciale “daddy cop”. Durante l’evento, Zander Hawley, attore e musicista noto per aver interpretato il personaggio di Rodge in The Rookie, ha eseguito dal vivo la celebre canzone “Daddy Cop”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

