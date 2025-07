Osimhen retroscena bomba sul futuro | lo accoglie l’ex Napoli

Tutto fatto tra il bomber nigeriano e il Galatasaray: in Turchia pronta la festa per il suo arrivo, lo battezzerà un ex azzurro. Prosegue il lavoro in piena sintonia tra Antonio Conte e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sul calciomercato. Il club azzurro non ha nessuna intenzione di recitare un ruolo da comparsa nella prossima stagione, e i colpi arrivati sinora ne sono la dimostrazione. Per finanziare altre entrate, è pronto il tesoretto della cessione di Osimhen: il centravanti simbolo dello scudetto 202223 è ormai del Galatasaray, per cui manca solo la firma. E ad “accoglierlo” ci sarà proprio un ex Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

