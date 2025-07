Origine grave ciclista 71enne dopo lo scontro con un' auto in via Maestri del Lavoro

Sono gravi le condizioni di un uomo di 71 anni che a bordo della sua bicicletta è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto mentre si trovava in via Maestri del Lavoro intorno alle 11.30 di oggi, martedì 29 luglio. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno Sud. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

