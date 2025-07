Orgoglio e pregiudizio Netflix svela il primo sguardo alle sorelle Bennet

Netflix ha svelato un primo sguardo alla sua prossima miniserie “ Orgoglio e pregiudizio ” e ha rivelato il cast secondario mentre la produzione inizia nel Regno Unito. A far parte dell’adattamento di Jane Austen ci sono Rufus Sewell nel ruolo di Mr. Bennet, Freya Mavor in quello di Jane Bennet, Jamie Demetriou in quello di Mr. Collins, Daryl McCormack in quello di Mr. Bingley, Louis Partridge in quello di Mr. Wickham, Rhea Norwood in quello di Lydia Bennet, Siena Kelly in quello di Caroline Bingley e Fiona Shaw in quello di Lady Catherine de Bourg. Hopey Parish e Hollie Avery debuttano rispettivamente nei ruoli di Mary Bennet e Kitty Bennet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Orgoglio e pregiudizio, Netflix svela il primo sguardo alle sorelle Bennet

L'adattamento televisivo di "ORGOGLIO E PREGIUDIZIO" di Netflix è attualmente in produzione. Con Emma Corrin (Elizabeth Bennet), Jack Lowden (Mr. Darcy) e Olivia Colman (Mrs. Bennet).

C'era bisogno dell'ennesimo prodotto su orgoglio e pregiudizio? No. Lo guarderò comunque impazzendo e urlando perché sono una sottona di per i period drama e soprattutto per Mr. Darcy? OVVIAMENTE SÌ.

