Ordini medici ' bene 54mila iscritti a Medicina ma 1 su 2 dovrà rinunciare'

Anelli (Fnomce), 'i tanti aspiranti al camice bianco dimostrano che professione resta attrattiva' Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Il numero di iscritti al primo semestre di Medicina, 54.313 secondo i dati diffusi dal ministero dell'Università , dimostrano che "la professione di medico è sem.

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Brescia, 18 luglio 2025 – Sono già più di 1200 gli studenti e le studentesse che hanno fatto l’iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in medicina dell’Università degli studi di Brescia.

Accesso a Medicina 2025/26: boom di iscritti, il ‘semestre filtro’ potrebbe essere online - La riforma per l’accesso a Medicina 2025-26 prende il via tra le sfide logistiche. Con un boom di iscritti al nuovo semestre filtro, gli atenei italiani non dispongono di spazi sufficienti e ripiegano sulla didattica a distanza o mista per garantire l’avvio delle lezioni.

Unifg, quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni al via a inizio settembre - Sono quasi 900 gli studenti che hanno scelto di iscriversi al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Foggia, nell’ambito della recente riforma nazionale che ha sostituito il.

Accesso a medicina: in realtà niente boom a NordEst. Il presidente di OMCeO Verona Alfredo Guglielmi: «I rettori stanno facendo l’impossibile per garantire a tutti la preparazione al test». Vai su Facebook

