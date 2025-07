Ordinato lo sgombero del ' Lido La Duna' Occupazione abusiva e costruzioni illegali

Il Comune di Mondragone ha ordinato lo sgombero immediato del Lido La Duna, noto stabilimento balneare situato in via Domitiana. L’ordinanza, firmata il 28 luglio dal responsabile dell’Area Urbanistica, arriva dopo mesi di accertamenti da parte della Polizia Locale, della Capitaneria di Porto e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: ordinato - sgombero - lido - duna

Palazzina pericolante in via Tugini: ordinato lo sgombero - Palazzina pericolante a Foggia. Sono in corso le operazioni di notifica alle famiglie residenti in una palazzina in via Tugini, angolo Corso Giannone, che avrebbe evidenziato delle criticità strutturali.

Palazzina a rischio crollo al lido, ordinato lo sgombero. Subito la messa in sicurezza - E’ stato ordinato lo sgombero della palazzina a rischio crollo al lido di Latina, così come sono stati disposti anche interventi urgenti di messa in sicurezza dello stabile.

Ordinato lo sgombero del 'Lido La Duna'. Occupazione abusiva e costruzioni illegali; MONDRAGONE. Occupazione abusiva e costruzioni illegali, sgombero immediato per noto stabilimento balneare.