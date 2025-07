Una squadra camaleontica. Con questa definizione Lorenzo Nicoletti, general manager dell’ OraSì, definisce il nuovo roster completato lo scorso fine settimana con l’innesto del lituano Jakstas. La squadra ha infatti tutti i giocatori che possono giocare in più ruoli, dando così la possibilità al nuovo coach Auletta, chiamato a Ravenna a confermare le sue qualità già mostrate a Cassino, di proporre tanti assetti tattici. Questo potrebbe essere un punto di forza dei giallorossi come lo era stato con Gabrielli. "Volevamo una squadra con giocatori intercambiabili come avevano fatto anche nella scorsa stagione – continua Nicoletti – e quella di quest’anno lo è ancora di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

OraSì, i pezzi del puzzle sono tutti a posto: "Saremo una squadra camaleontica"