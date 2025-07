Ora è UFFICIALE Levak è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Il talento croato arriva a zero dopo l’addio alla Roma: battuta una concorrenza che comprendeva anche Inter e Bayern Monaco Grande colpo per il presente e per il futuro da parte dell’ Atalanta. Confermata la notizia di Calciomercato.it: Sergej Levak è un nuovo calciatore nerazzurro. – Calciomercato.it La ‘Dea’ ha messo le mani su uno dei migliori prospetti del calcio croato ed europeo. Centrocampista di grande qualità e intelligenza con una struttura fisica già importante, il classe 2006 era ambito da mezza Serie A, Inter inclusa nonché da alcune società straniere prestigiose come il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ora è UFFICIALE, Levak è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Giorni decisivi per Levak: adesso l’Atalanta è davanti a Genoa e Inter | CM.IT - Le ultimissime sul giocatore croato, che vedrà scadere il proprio contratto nella giornata di domani: il punto della situazione I prossimi saranno giorni decisivi per L evak, il talento croato in scadenza domani con la Roma.

Chi è Sergej #Levak, il nuovo acquisto dell'#Atalanta arrivato a zero dalla #Roma Primavera Vai su X

Alla scoperta di Sergej Levak, ex Roma e nuovo acquisto dell'Atalanta Under 23; Primavera, è sfida tra le seconde squadre di Atalanta e Inter per Levak: le ultime; ??Brevissime settimana n.25 ??- aggiornato 28/06/2025 18:52.

Ora è UFFICIALE, Levak è un nuovo giocatore dell’Atalanta - Levak è dell'Atalanta ora è ufficiale: il club ha messo le mani sul talento svincolatosi dalla Roma e ambito anche da Inter e Bayern ... Si legge su calciomercato.it

Accordo con Levak, giocherà in U23 come primo step - Un colpo arrivato dopo diverse contrattazioni e un interesse che era emerso in maniera evidente già a giugno, con anch ... Scrive calcioatalanta.it