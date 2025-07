Opposizioni all’attacco | Non è sovranismo è sudditanza | i costi dei dazi saranno alti

Oltre a quello europeo la stretta di mano scozzese sui dazi tra Donald Trump e Ursula von der Leyen ieri ha acceso le polveri anche sul fronte italiano. Il Partito . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Opposizioni all’attacco: «Non è sovranismo, è sudditanza: i costi dei dazi saranno alti»

Dazi, opposizioni in rivolta contro Meloni: “Non doveva essere ponte tra Usa e Ue?” - In Europa si guarda con terrore alle conseguenze che l'aumento dei dazi potrebbe portare con sé e in Italia la situazione sembra ancora più aggravata dagli attacchi delle opposizioni, che hanno criticato il comportamento e la relazione di Giorgia Meloni con Donald Trump L'articolo Dazi, opposizioni in rivolta contro Meloni: “Non doveva essere ponte tra Usa e Ue?” proviene da Il Difforme.

Dazi, da Palazzo Chigi calma e gesso. La Ue pronta a trattare ma le opposizioni giocano allo sfascio - Le sinistre non si smentiscono. Neanche il tempo di leggere le agenzie sulla lettera del presidente Usa Donald Trump sui dati al 30% dal 1° agosto che scatta il refrain: e il governo Meloni che fa? Perché non si muove, perché non dice una parola? Dal Pd ad Avs, passando per i centristi Calenda e Renzi, è un coro unanime di denunce contro Palazzo Chigi che sarebbe nei guai, complice del tiranno Trump.

Dazi, il governo invita alla calma: “La guerra non ha senso”. Opposizioni all’attacco - Il 30% di dazi all’Europa annunciato dal presidente Usa Donald Trump rischia di spiazzare il governo e la premier Giorgia Meloni, che negli ultimi mesi aveva rivendicato per sé un ruolo di ‘ pontiera ‘ con l’amministrazione statunitense.

Dazi, Tajani vede le imprese: «15% alto ma sostenibile, trattativa ancora in corso sui dettagli» - L’opposizione va all’attacco del governo sull’ intesa raggiunta tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi. Secondo ilsole24ore.com

Dazi: Moretti (Pd), 'fallimento sovranismo, governo provveda subito a contromisure' - "Trump ha sferrato il suo attacco all’Europa fragile dei nazionalismi , quella dove i sovranisti, e prima tra tutti la Meloni, provano ad avanzare ciascuno per conto propri ... Come scrive lanuovasardegna.it