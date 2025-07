Oppido Mamertina Schlein | Le mafie hanno paura di progetti come quello della Valle del Marro

"Le mafie hanno paura di progetti come quello intrapreso da Valle del Marro, cooperativa della rete di Libera a Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria, che danno nuova vita a beni e terreni confiscati alla criminalità organizzata. Per questo pochi giorni fa hanno subito l’ennesimo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: oppido - mamertina - mafie - paura

Oppido Mamertina (RC), minorenne denuncia stupri e minacce di bulli legati alla ‘Ndrangheta, famiglia: “Devi morire putt*na” - Dopo la denuncia, la minorenne è stata emarginata da amici e parenti. Fatta terra bruciata attorno persino dalla sua stessa famiglia Isolata.

Conclusi i lavori sulla SP 1 Dir tra i Comuni di Oppido Mamertina e Taurianova - Un altro intervento effettuato in queste settimane, sulla scia di quelli eseguiti sul versante Ionico e rientrante nella lista degli obiettivi di ripristino e salvaguardia del sistema viario del nostro territorio metropolitano durante il secondo mandato dell'Amministrazione guidata dal sindaco.

Conclusi i lavori sulla Sp1 Dir nel Comune di Oppido Mamertina: la soddisfazione di Versace - Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace con delega alla viabilità, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori di manutenzione e posa dell'asfalto sulla strada Sp1 Dir, principale strada del territorio di Oppido Mamertina, eseguiti dalla Città metropolitana di Reggio.

Valle del Marro sotto attacco, il sostegno di Elly Schlein: «La ’ndrangheta ha paura di questa coop, saremo al suo fianco» ·; Mafia: Schlein, ‘ha paura di progetti come quello a Valle del Marro’; Negli stupri collettivi in Calabria, la convergenza tra cultura mafiosa e patriarcato.

Schlein in visita alla coop che ha subito un attentato: “La mafia ha paura di progetti come questo" - La segretaria dem incontra i soci di Valle del Marro, realtà della rete di Libera in Calabria: pochi giorni fa un incendio ha devastato il loro uliveto ... repubblica.it scrive

Elly Schlein ad Oppido Mamertina: le mafie hanno paura dei progetti come quello Valle del Marro - «Le mafie hanno paura di progetti come quello intrapreso da Valle del Marro, cooperativa della rete di Libera a Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria, che danno nuova vita a beni e terreni ... Come scrive msn.com