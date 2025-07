Operatori sanitari per Gaza | Da oggi via al digiuno

"Come persone, e come operatori del servizio sanitario toscano, non possiamo restare in silenzio di fronte alla tragedia di Gaza, dove - dopo 21 mesi di guerra e oltre 60mile vittime, tra cui moltissimi bambini - adesso si muore di fame". Comincia così l’appello che sta circolando su WhatsApp, sottoscritto da centinaia di lavoratori del Servizio Sanitario della Regione Toscana, uniti da un sentimento di indignazione e di responsabilità civile. Da oggi, centinaia di loro si alterneranno in un digiuno a staffetta davanti a più di 40 strutture sanitarie tra ospedali, distretti, pronto soccorso e uffici amministrativi, per denunciare il genocidio in corso e chiedere attenzione e azione da parte delle istituzioni, dei media e della società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operatori sanitari per Gaza: "Da oggi via al digiuno"

In questa notizia si parla di: operatori - gaza - digiuno - sanitari

Gaza, operatori israeliani offrono "tour dell'orrore": gite per osservare bombardamenti dell'Idf sulla Striscia in diretta da Sderot - I tour choc offerti in Israele: seduti sul belvedere a guardare in diretta la Striscia bombardata I raid dell'Idf su Gaza continuano.

Voci di Gaza – Oxfam: “Nostri operatori testimoni di scene strazianti. Senza aiuti, la carestia sarà inevitabile” - I bombardamenti israeliani hanno distrutto le infrastrutture di Gaza comprese le fogne. Questo è particolarmente pericoloso per gli ospedali, e mette i pazienti a rischio infezioni, come spiega in questo video il pediatra Al-Farra dell’ospedale Nasser.

Missione a Gaza per salvare bimbi. Protagonisti due operatori aretini. “Viaggio difficile con i feriti” - Arezzo, 18 maggio 2025 – Un volo di speranza, di coraggio e di umanità. È quello compiuto dalla Cross di Pistoia, protagonista nei giorni scorsi di una nuova e delicatissima missione Medevac – acronimo di Medical Evacuation – che ha portato in Italia 14 bambini palestinesi in condizioni cliniche complesse, provenienti direttamente dalla Striscia di Gaza.

Operatori sanitari per Gaza: Da oggi via al digiuno; Gaza, l’Eid del dolore: 14 operatori umanitari uccisi tra bombardamenti e ambulanze sepolte; Israele, rimosso il comandante responsabile dell'uccisione dei soccorritori a Rafah.

Camion e nuovi lanci di viveri. Ma per gli operatori umanitari: “è solo una goccia nel mare” - Hanno provato a far nascere la sua bambina, ma è morta anche lei, poco dopo, all ’ ... Come scrive repubblica.it

Gaza: Amnesty, “avviare indagine indipendente su uccisione 15 ... - palestinese Gaza: Amnesty, “avviare indagine indipendente su uccisione 15 operatori sanitari e palestinesi nella zona di Rafah” 11:33 Dichiarazione Ecuador ... Si legge su agensir.it