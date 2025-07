Opera Santa Rita tra sfide e progetti | Servono operatori e formazione

"La nostra forza sono gli operatori e il loro modo di lavorare insieme. Ci permettono di progettare e aprire nuovi servizi, di incrementare le risposte attese dalla popolazione. Tutte le figure professionali con le loro competenze, accomunate dalla sensibilitĂ e dal valore dell’accoglienza contribuiscono a dare concretezza all’impegno che ci anima ogni giorno". Renza Sanesi, presidente di Fondazione Opera Santa Rita, sa che il lavoro di assistenza e cura esige tanta volontĂ . Ma le braccia, le teste e i cuori non bastano mai. Sanesi, proprio oggi che tante fragilitĂ toccano picchi importanti, il mercato del lavoro educativo è in sofferenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opera Santa Rita tra sfide e progetti: "Servono operatori e formazione"

