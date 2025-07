Opera annullata l’opposizione infierisce | Figuraccia evitabile

"C’è stata un’incapacitĂ di gestione di un fatto facilmente prevedibile considerata l’ allerta meteo ". Narciso Ricotta (foto), capogruppo Pd in consiglio comunale, commenta le polemiche per l’ annullamento del Macbeth dopo che gli spettatori hanno aspettato due ore. "Simili contrattempi possono capitare essendo un teatro all’aperto, ma vanno gestiti con prontezza. Non è una giustificazione logica dire che il palco sia bagnato e ci fosse un problema di sicurezza alle luci dopo la pioggia caduta a lungo. L’inutile attesa, peraltro anche molto scomoda, per i corridoi per tutto quel tempo è quello che ha fatto arrabbiare le persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

