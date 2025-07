Omicidio Sharon Verzeni un anno dopo Il ricordo dei genitori | Ci manca tanto Aveva i suoi difetti però era solare sorrideva sempre Fa male non avere ricevuto nemmeno una scusa

La prossima udienza del processo, il 22 settembre, sarĂ decisiva: il perito stabilirĂ se l’imputato Moussa Sangare, accusato di avere ucciso la 33enne di Terno d’Isola, sia capace di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Omicidio Sharon Verzeni, un anno dopo. Il ricordo dei genitori: «Ci manca tanto. Aveva i suoi difetti, però era solare, sorrideva sempre. Fa male non avere ricevuto nemmeno una scusa»

Omicidio Sharon Verzeni, per la perizia Moussa Sangare può affrontare il processo per maltrattamenti in famiglia - Per il perito del Tribunale di Bergamo, Moussa Sangare può affrontare il processo che lo vede imputato per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella.

Omicidio Sharon Verzeni, il risvolto atroce su Moussa Sangare: “Era capace di intendere e di volere” - Moussa Sangare, il trentenne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, potrebbe essere in grado di sostenere un processo, secondo la psichiatra Valentina Stanga, che ha esaminato la sua situazione.

Moussa Sangare condannato a tre anni di carcere: il reo-confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni ha maltrattato madre e sorella - Bergamo – Moussa Sangare, il giovane di 31 anni accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni è stato condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti alla madre e alla sorella.

Omicidio Sharon Verzeni, i genitori un anno dopo: «Non proviamo odio, ma ferisce che non ci sia pentimento»

