omag mt ecco il calendario battesimo del fuoco a cervia contro novara

Si alza il sipario sul calendario 20252026 della Serie A1 Tigotà del volley femminile italiano e la Omag Mt San Giovanni, alla sua prima storica partecipazione, sogna già un’altra annata da protagonista. Ma sarà una partenza tutta in salita. Il primo turno di lunedì sera 6 ottobre infatti vedrà San Giovanni esordire proprio in casa a Cervia contro Novara, una big del campionato, in una prima attesissima sfida che potrà già dire qualcosa sulle reali potenzialità delle "Zie". A seguire la trasferta a Bergamo, diretta avversaria per la zona salvezza, il 12 ottobre, di nuovo in casa a Cervia ci sarà la corazzata Conegliano, campione d’Italia in carica, mercoledì 15 ottobre: dunque un battesimo di fuoco nella massima serie per le marignanesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

