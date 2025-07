Oltre a vincere Thomas Ceccon ci insegna come si porta il costume quest’estate

Che ieri fosse la giornata di Thomas Ceccon ai Mondiali di Nuoto di Singapore lo si era giĂ capito dalla mattina, quando si è qualificato per la semifinale dei 100 dorso. Poi però è arrivato anche il bronzo nei 50 farfalla, e con lui le interviste post gara, in cui ha fatto capire, con la solita luciditĂ , che sì, è andata bene, ma si poteva fare meglio. Giusto. Però, mentre tutti erano lì a commentare tempi, virate e medaglie, c’era un dettaglio impossibile da ignorare: il costume. A vita così bassa che piĂą bassa c’è solo l’autostima dopo la prima prova costume. Thomas Ceccon alle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Oltre a vincere, Thomas Ceccon ci insegna come si porta il costume quest’estate

In questa notizia si parla di: thomas - ceccon - oltre - vincere

“Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Thomas Ceccon mi aspettavo almeno un messaggio”: le confessioni di Matteo Giunta - Matteo Giunta il 7 maggio ha festeggiato il suo 43esimo compleanno in tv, ospite a “La volta buona”, il talk condotto da Caterina Balivo.

Federica Pellegrini: «Jannik Sinner trattato diversamente, lo ribadisco. Sono di destra. Thomas Ceccon? Dovrebbe rispettare chi c'era prima di lui» - Federica Pellegrini incontra le Le Iene. L'ex nuotatrice ha passato due giorni a Livigno con Nicolò De Devitiis e ha parlato della polemica su Sinner, ma anche del collega Thomas.

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Ai Mondiali di Singapore, Thomas Ceccon conquista la medaglia di bronzo nei 50 farfalla con un tempo di 22”67. Oltre al podio, arriva anche il nuovo record italiano, migliorando di un centesimo il suo pre Vai su Facebook

#27luglio oltre Van Aert Rosberg #Pogacar #italvolley #Singapore2025 USA E UE Mario Draghi Thomas Ceccon #Leclerc #BelgianGP #Piastri #Norris #McLaren Tour de France #TemptationIsland #TourDeFrance buona #domenica a #uominiedonne che a Vai su X

Thomas Ceccon si sfoga: “Potevo vincere l’oro se fossi stato fresco. Avevo chiesto una modifica al programma”; Ceccon polemico dopo il bronzo nei 50 farfalla: Ho chiesto dei cambiamenti, non me li hanno concessi; Thomas Ceccon: «Ai Mondiali con stimoli nuovi. La medaglia non mi basta, voglio vincere».

Mondiali di nuoto, l’Italia conquista un argento e un bronzo con Martinenghi e Ceccon - Martinenghi è secondo nei 100 rana: "Stavo per dare forfait". Da altoadige.it

Thomas Ceccon con un pizzico di amarezza dopo la medaglia di bronzo nei 50 farfalla: "Senza i 100 dorso potevo vincere l'oro" - L'azzurro chiude terzo alle spalle di Grousset e Ponti, siglando il nuovo record italiano nella ... eurosport.it scrive