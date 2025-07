Oltre 35.000 euro dall' assessorato all' integrazione e alle pari opportunità per promuovere integrazione e cultura di genere | ecco i progetti vincitori dei bandi 2025

Arezzo, 29 luglio 2025 –  Sono in totale 37.000 euro i contributi messi a disposizione dall'assessorato all'immigrazione, integrazione e pari opportunitĂ del Comune di Arezzo per sostenere, da una parte, l'integrazione dei cittadini stranieri residenti o dimoranti nel territorio comunale e, dall'altra, la promozione di una cultura delle pari opportunitĂ . "I progetti selezionati - spiega l'assessore Giovanna Carlettini - riflettono due prioritĂ fondamentali del nostro mandato: favorire la partecipazione attiva dei cittadini stranieri, in particolare donne e minori, e promuovere una cultura della paritĂ e del rispetto reciproco, anche attraverso strumenti innovativi come la comunicazione digitale ei social media. 🔗 Leggi su Lanazione.it

