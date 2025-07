Ok dalla Stretto di Messina agli ultimi documenti per Cipess

Il Cda della società Stretto di Messina ha oggi esaminato e approvato gli ultimi documenti per il Cipess che darà il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Si tratta in particolare di atti aggiuntivi ai contratti per la realizzazione. Lo rende noto la società specificando che "il valore aggiornato dell'investimento, a valle della definizione degli atti aggiuntivi con tutti i diversi affidatari, resta confermato a 13,5 miliardi, interamente coperti dalla Legge di Bilancio 2025 e dall'aumento di capitale della Stretto di Messina sottoscritto nel 2023". Questo pomeriggio, alla presenza del vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini - è scritto nella nota della società - si è aperto il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, presieduto da Giuseppe Recchi, per esaminare gli ultimi documenti che accompagnano il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina in vista dell'esame da parte del Cipess previsto per i prossimi giorni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ok dalla Stretto di Messina agli ultimi documenti per Cipess

