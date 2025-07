L’odore corporeo potrebbe agire come un “linguaggio chimico” silenzioso, influenzando inconsciamente le dinamiche sociali. Uno studio innovativo dell’ UniversitĂ di Tokyo, pubblicato su iScience, rivela come i composti emessi dalle donne durante l’ovulazione alterino la percezione maschile, rendendole piĂą attraenti e riducendo lo stress negli interlocutori. I soldi non fanno la felicitĂ , c’è uno studio che lo conferma. Ma.. Odore corporeo durante l’ovulazione: i risultati chiave. Il team guidato dal professor Kazushige Touhara  ha identificato tre composti volatili  nell’odore ascellare femminile la cui concentrazione aumenta significativamente nella fase ovulatoria. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Odore corporeo e ovulazione: la scienza rivela come gli odori modificano le interazioni umane