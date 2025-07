Odio contro gli ebrei Molinari sbotta | Chi sta avvelenando il clima

Padre e figlio di sei anni, francesi e di religione ebraica, sono stati insultati - l'uomo anche picchiato - domenica pomeriggio in un autogrill di Lainate, sulla Milano Laghi.  Quanto accaduto è stato ripreso da un video che è stato diffuso sui social in cui si vede un gruppo di persone inveire contro padre e figlio che indossavano la kippah, urlando frasi come «Palestina libera» e «Andate a casa vostra, qui non siamo in Israele, assassini». Da una prima ricostruzione della dinamica, il padre sarebbe stato spintonato e fatto cadere a terra e gli sarebbero stati rotti gli occhiali. La vittima ha denunciato l'accaduto alla polizia Stradale la sera stessa, ma risposte piĂą concrete arriveranno nei prossimi giorni, quando gli inquirenti analizzeranno il video in maniera piĂą specifica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Odio contro gli ebrei, Molinari sbotta: "Chi sta avvelenando il clima"

In questa notizia si parla di: odio - ebrei - molinari - sbotta

“Odio tutti gli ebrei. Spero di vederli impiccati”: Cecilia Parodi rischia il processo dopo gli attacchi a Liliana Segre - Milano – La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Cecilia Parodi, scrittrice e attivista accusata di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e diffamazione aggravata dall’odio razziale.

Il video “Odio tutti gli ebrei” costa caro alla scrittrice rossa Cecilia Parodi: il pm di Milano chiede il processo - Il pm di Milano Leonardo Lesti h a chiesto il processo per la scrittrice, attivista di sinistra e relatrice in alcuni convegni, Cecilia Parodi, imputata per “istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” e diffamazione aggravata dall’odio razziale.

I veri neofascisti all’assalto degli ebrei: torna l’odio razziale in Italia - Da quando Giorgia Melon i ha assunto l’incarico di Presidente del Consiglio, le opposizioni – in difficoltà e prive di una chiara direzione – non perdono occasione per agitare lo spettro «del ritorno del fascismo».

Odio contro gli ebrei, Molinari sbotta: "Chi sta avvelenando il clima" - Padre e figlio di sei anni, francesi e di religione ebraica, sono stati insultati - Riporta iltempo.it

Clima d’odio contro gli ebrei, Walker Meghnagi elenca gli episodi e ... - Cronaca Il Giorno Milano Cronaca Clima d’odio contro gli ebrei, Walker Meghnagi elenca gli episodi e incolpa il centrosinistra ... Secondo ilgiorno.it