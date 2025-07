occhi a mandorla contorno viso definito zero segni del tempo a 36 anni la star sembra completamente trasformata

L a trasformazione è visibile e nel mondo dello show-biz non si parla d’altro. La sera del 26 giugno 2025, all’anteprima a Los Angeles del suo nuovo film Eddington, Emma Stone ha lasciato tutti di stucco. Le foto alla première mostrano tratti del volto più definiti, gli occhi allungati, un’arcata sopracciliare alta. Lei non rilascia dichiarazioni in merito. E – va detto – tutti i commenti su procedure o ritocchi, sono basati esclusivamente su speculazioni di esperti e di fan. Emma Stone: il pixie cut agli Oscar 2025 si conferma un trend di stagione X Emma Stone cambia look e il web impazzisce. Makeup, dieta, luce o intervento? Le speculazioni sull’improvviso cambiamento dell’attrice premio Oscar, sono al centro del gossip di luglio 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

